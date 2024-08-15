Dolar
33.65
Euro
37.17
Altın
2,458.16
ETH/USDT
2,624.00
BTC/USDT
58,480.00
BIST 100
9,804.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ve Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı yapıldı-VTR-
logo
Kültür

İngiltere'de yer alan Stonehenge'deki taşlardan biri İskoçya'dan getirilmiş olabilir

İngiliz ve Avustralyalı bilim insanlarının katkısıyla yapılan araştırma, İngiltere'nin Salisbury kentinde bulunan, 4 ya da 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen Stonehenge'deki taşlardan birinin İskoçya'dan getirilmiş olabileceğini ortaya koydu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
İngiltere'de yer alan Stonehenge'deki taşlardan biri İskoçya'dan getirilmiş olabilir

Ankara

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada İngiltere'nin en önemli tarihi anıtlarından Stonehenge'deki taşların kimyasal yapısı incelendi.

İnceleme sonucu yapıdaki taşlardan birinin İskoçya'dan getirilmiş olma ihtimali "çok yüksek" bulundu.

Araştırmacılar, bu taşın yaklaşık 750 kilometre uzaklıktaki İskoçya'nın kuzeydoğusundan sürüklenerek veya yüzdürülerek getirildiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Çalışmanın yazarlarından University College London'dan (UCL) Rob Ixer, "(Söz konusu keşif) Yalnızca Stonehenge değil tüm geç Neolitik Dönem hakkındaki düşüncelerimizi de değiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Kuala Lumpur Belediye Başkanı olan eski BM Habitat İcra Direktörü Sharif'e tebrik
İklim değişikliği, 2023'te orman yangını olasılığını ve şiddetini büyük ölçüde artırdı
MSB: Son bir haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Benzer haberler

İngiltere'de yer alan Stonehenge'deki taşlardan biri İskoçya'dan getirilmiş olabilir

İngiltere'de yer alan Stonehenge'deki taşlardan biri İskoçya'dan getirilmiş olabilir

Londra Belediye Başkanı'na göre siyasilerin dili aşırı sağcı şiddeti körüklüyor

İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü

İngiltere, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

İngiltere, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı
İngiltere'de hükümete İsrail'e silah satışını askıya alması yönünde baskı artıyor

İngiltere'de hükümete İsrail'e silah satışını askıya alması yönünde baskı artıyor
İngiltere'de kanala sodyum siyanür dökülmesinin ardından "ciddi sağlık riski uyarısı" yapıldı

İngiltere'de kanala sodyum siyanür dökülmesinin ardından "ciddi sağlık riski uyarısı" yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet