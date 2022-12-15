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Kültür

İngiliz yazar Thomas Taylor, genç okurlarıyla buluştu

"Tuhaf Deniz Kasabası" efsaneleri konulu fantastik roman serisini kaleme alan Thomas Taylor, okurlarıyla bir araya geldi.

Ahmet Esad Şani   | 15.12.2022
İngiliz yazar Thomas Taylor, genç okurlarıyla buluştu Fotoğraf: Ahmet Esad Şani/AA

İstanbul

Timaş Yayınlarının Cağaloğlu'ndaki binasında gerçekleştirilen etkinlikte, İngiliz çocuk kitabı yazarı ve illüstratör​​​​​​​ Taylor, genç okurların hikayelerine ilişkin sorularını cevapladı.

İngiltere'de yaşadığı bölgenin kitaplarındaki karakter ve mekanlar için ilham kaynağı olduğunu dile getiren Taylor, "Denizin hemen yanında yaşıyorum. Orada kış aylarında oldukça ilginç insanlarla karşılaşıyor ve deniz kenarında oldukça ilginç şeyler buluyorum. Tüm bunların bir hikayede nasıl bir araya gelebileceğini düşünüyorum. Kasabanın ve hikayenin ortaya çıkışı böyle oldu. Tüm ilhamımı denizden alıyorum." dedi.

"Tuhaf Deniz Kasabası" romanındaki ana karakterlere değinen Taylor, "Herbie benim çocukluğumdaki halim, çok cesur ve maceracı bir çocuk değildim. Violet ise daha çok 'keşke böyle olsaydım' dediğim bir karakter." diye konuştu.

Thomas Taylor, serinin son kitabını bitirdikten sonra da yazmaya devam etmek istediğini, yeni fikirlerinin olduğunu fakat henüz paylaşmak istemediğini ifade etti.

Romanında anlattığı Tuhaf Deniz Kasabası'nda en sevdiği yerin sorulması üzerine yazar, "Otelleri çok heyecan verici buluyorum. O yüzden Herbie'nin yaşadığı otelde hangi acayip insanların yaşadığını ve oranın ne kadar farklı hikayeler barındırabileceğini hayal edebiliyorum. Onun dışında iskeledeki 'Fish and chips' restoranı da ilgimi çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"En kötü karakteri yazmak bile çok eğlenceli"

İngiliz yazar, hikayedeki Herbie ve Violet'in dışındaki karakterleri de yazmaktan keyif aldığını belirterek, "En kötü karakteri yazmak bile çok eğlenceli. En sevdiğim karakter olarak gizemli ve yaşlı bir kadın olan Leydi Kraken'i söyleyebilirim. Çünkü arka planında birçok hikaye barındıran bir karakter." ifadesini kullandı.

Taylor, yetişkinlerin de okumak isteyeceği kitaplar yazmak istediğini anlatarak, aklında pek çok fikir olduğunu fakat bunları kitaba dönüştürmenin kolay olmadığını aktardı.

Etkinliğe katılan okurlarla sohbet eden Taylor, kendisi için hazırlanan kitabının kapak tasarımının yer aldığı pastayı keserek, kitaplarını imzaladı.

Thomas Taylor'ın, Türkçeye tercüme edilen "Malamander", "Gargantis" ve "Shadowghast-Karakasvet" romanları ile serinin dördüncü kitabı "Festergrimm", Genç Timaş tarafından okurların beğenisine sunuluyor.

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