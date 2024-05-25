Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,753.40
BTC/USDT
69,012.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ve Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo Berlin’de THY Avrupa Ligi Dörtlü Final final maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor.
logo
Kültür

İngiliz rock grubu Wishbone Ash, AKM'de konser verdi

İngiltere'nin köklü rock gruplarından Wishbone Ash, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) hayranlarıyla buluştu.

Ömer Faruk Yıldız  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
İngiliz rock grubu Wishbone Ash, AKM'de konser verdi Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

Vokal ve gitarda Andy Powell, solo gitarda Mark Abrahams, bas gitarda Rob Skeat ve davulda Mike Truscott'un yer aldığı grup, AKM'nin Türk Telekom Opera Salonu'nda performans sergiledi.

Konsere "Real Guitars Have Wings" şarkısıyla başlayan rock dörtlüsü, "We Stand As One", "The King Will Come", "Warrior", "Throw Down The Sword", "The Pilgrim", "Jailbait" ve "Sometime World" gibi sevilen eserlerini seslendirdi.

Grup, eski ve yeni albümlerden parçalarının yanı sıra blues müzisyeni Jimmy Reed'in "Baby What You Want Me To Do" şarkısını da çaldı.

"Farklı kuşakları bir araya getirmek çok hoş"

Seyircilere hitap eden Powell, iki yıl üst üste Türkiye'de konser verdiği için şanslı hissettiğini belirterek, "İstanbul'da bulunmak harika bir keyif bizim iiçin. Burada yaşlı ve genç hayranlarımızı görüyorum. Farklı kuşakları bir araya getirmek çok hoş." dedi.

Powell, konserin sonuna doğru seslendirdikleri "Phoenix" şarkısının "yeniden doğuş" ve "arınma" konularını içerdiğini kaydetti ve "Bu şarkıyı dünyanın her yerinde zor zamanlar geçiren insanlara adıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren konser, Wishbone Ash hayranlarından büyük beğeni gördü.

İngiltere'nin Devon bölgesinde 1966'da Andy Powell ve Teed Turner tarafından "Empty Vessels" adıyla kurulan grup, kısa süre sonra Londra'da "Tanglewood" adını alarak performans sergilemeye başladı. 1969'da menajer Miles Copeland'in grubun isim değişikliğine öncülük etmesi üzerine topluluk, "Wishbone" ve "Ash" isimlerini birleştirerek bugünkü adını aldı.

Türkiye'de en son geçen yıl 24 Mayıs'ta Ankara'da konser veren grup, 25 stüdyo albümü, 11 konser albümü, beş DVD ile rock belgeseli "This is Wishbone Ash" gibi pek çok yapıta imza attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan "Afrika Günü" paylaşımı
Siber polisin sanal devriyesinde suçlular "Öngöz"e takılıyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasındaki olaylara ilişkin 3 şüphelinin savcılık ifadesine ulaşıldı
Sapanca Havzası'nda akarsularda ekolojik sürekliliğin yeniden oluşturulmasına yönelik proje başlatıldı
KVKK, "Knight Online" oyununun Türkiye'deki yetkili şirketine para cezası

Benzer haberler

İngiliz rock grubu Wishbone Ash, AKM'de konser verdi

İngiliz rock grubu Wishbone Ash, AKM'de konser verdi

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Türkiye ile birçok alanda iş yaptıklarını söyledi

Türkiye Mobil Fotoğraf Ödülleri'ni kazanan eserler AKM'de sergileniyor

Scorpions, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Scorpions, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
Wishbone Ash'in kurucusu Andy Powell: Türk izleyicisi bizi sabırsızlıkla bekliyor

Wishbone Ash'in kurucusu Andy Powell: Türk izleyicisi bizi sabırsızlıkla bekliyor
Paris'te Filistin'e destek amacıyla rap konseri düzenlendi

Paris'te Filistin'e destek amacıyla rap konseri düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet