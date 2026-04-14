İDOB, "Uçan Hollandalı" operasını sahneleyecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), bestecinin ilk başyapıtı olarak kabul edilen eseri, Alman rejisör Sebastian Welker'in çarpıcı sahne yorumuyla 23 Nisan'da sahneleyecek.

Eserde "Der Hollander" rolünde Alper Göçeri ile Murat Güney, "Senta" rolünde Mine Kurtoğlu ile Evren Ekşi, "Daland" rolünde Tuncay Kurtoğlu ile Göktuğ Alpaşar, "Erik" rolünde Efe Kışlalı ile Hüseyin Likos, "Mary" rolünde Aylin Ateş ile Deniz Likos, "Der Steuermann" rolünde Yoel Keşap ile Efe Doğrukul dönüşümlü olarak yer alacak.

Opera repertuvarının etkileyici eserlerinden biri olan yapıt, Wagner'ın müzikal dilinin şekillenmeye başladığı dönemi temsil ederken, leitmotif (ana tema) kullanımının güçlü örneklerini de barındırıyor. Bestecinin dramatik anlatımı müzikle bütünleştiren yaklaşımı, eserde kendini belirgin biçimde gösteriyor.

Welker'in rejisi, eserin karanlık atmosferini çağdaş sahne diliyle yeniden yorumlarken, izleyiciyi zamansız bir hikayenin içine çekiyor. Görsel tasarım, ışık kullanımı ve sahne estetiği, müziğin dramatik gücünü tamamlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Fırtınalı denizlerde geçen hikayede, bir zamanlar Tanrı’ya meydan okuduğu için lanetlenmiş, doğaüstü bir Hollandalı, sonsuza dek denizlerde dolaşmaya mahkum edilmiştir. Ona yalnızca 7 yılda bir karaya çıkma izni verilir ve bu kısa sürede kendisine sonsuza dek sadık kalacak bir kadının aşkını bulabilirse lanetten kurtulabilecektir. Bu umutsuz arayış sırasında yolu, Norveçli denizci Daland ve onun kızı Senta ile kesişir. Senta, Hollandalı’nın efsanesini yıllardır tutkuyla dinlemiş, onun trajedisine derin bir bağ kurmuştur. Onunla karşılaştığında bu hikayenin bir parçası olmayı ve onu kurtarmayı adeta kaderi olarak benimser. Dünyevi bir aşk ile lanetlenmiş bir ruhu kurtarma ideali arasında kalan Senta'nın kararı hem kendi kaderini hem de Hollandalı’nın yazgısını belirleyecektir.

Eserde İDOB Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı, İDOB Korosu'nu ise Paolo Villa yönetecek.

Operanın dekor tasarımına Efter Tunç, kostüm tasarımına Serdar Başbuğ, ışık tasarımına Yakup Çartık, koreografisine de Emre Karaca imza attı.

​Eser, 25 ve 29 Nisan ile 2 Mayıs'ta AKM Türk Telekom Opera Sahnesi'nde yeniden sahnelenecek.