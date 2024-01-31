İDOB, Mozart'ın "Requiem" eserini Kadıköy'de seslendirdi
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Requiem" adlı eserini müzikseverlerle buluşturdu.
İstanbul
İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde verildi.
Orkestrayı İbrahim Yazıcı, koroyu ise Paolo Villa'nın yönettiği konserde, Evren Işık Yasemin, Deniz Likos, Ufuk Toker ve Burak Bilgili solist olarak yer aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.