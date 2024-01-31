Dolar
30.35
Euro
32.96
Altın
2,040.32
ETH/USDT
2,302.20
BTC/USDT
42,684.00
BIST 100
8,477.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Kültür

İDOB, Mozart'ın "Requiem" eserini Kadıköy'de seslendirdi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Requiem" adlı eserini müzikseverlerle buluşturdu.

Ahmet Esad Şani  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
İDOB, Mozart'ın "Requiem" eserini Kadıköy'de seslendirdi

İstanbul

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde verildi.

Orkestrayı İbrahim Yazıcı, koroyu ise Paolo Villa'nın yönettiği konserde, Evren Işık Yasemin, Deniz Likos, Ufuk Toker ve Burak Bilgili solist olarak yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov: Türkiye-Azerbaycan ilişkileri gelişmeye, yeni boyutlar kazanmaya devam ediyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Önümüzdeki sene yeni bir rekorla 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz
Sonbahar ve kış yağışları Eskişehir'deki barajların doluluğunu artırdı
Antalya'nın yüksek kesimlerinde bazı mahalle yolları kardan ulaşıma kapandı

Benzer haberler

İDOB, Mozart'ın "Requiem" eserini Kadıköy'de seslendirdi

İDOB, Mozart'ın "Requiem" eserini Kadıköy'de seslendirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet