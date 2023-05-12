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Kültür

İDOB 19 Mayıs'ı "Gençlik Konseri" ile kutlayacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde düzenlenecek "Gençlik Konseri" ile kutlayacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
İDOB 19 Mayıs'ı "Gençlik Konseri" ile kutlayacak

İstanbul

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs akşamı gerçekleştirilecek konserde, 12 genç ve yetenekli solist sahnede olacak.

Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü", "Cosi Fan Tutte", "Sihirli Flüt", Georges Bizet'nin "Carmen", Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale", Giuseppe Verdi'nin "La Forza del Destino", Giacomo Puccini'nin "La Boheme", "Turandot", Gioacchino Rossini'nin "Semiramide", Vincenzo Bellini'nin "I Capuleti e i Montecchi", Camille Saint-Saens'in "Samson et Dalila", Erich Wolfgang Korngold'ın "Die Tote Stadt" operalarından aryalar seslendirilecek.

Genç solistlere Aslıhan Korkmaz, piyanosuyla eşlik edecek.


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