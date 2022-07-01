İbrahim Tatlıses Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti
İsrail’e konser vermek için gelen İbrahim Tatlıses, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti.
Kudüs
Tatlıses, 28-29 Haziran tarihlerinde Batı Kudüs’teki "Sultan Havuzu" adlı konser alanında İsrailli sevenlerine verdiği konserin ardından, dün de Mescid-i Aksa’yı gezdi.
Kubbetu's Sahra ve Kıble Mescidi başta olmak üzere Harem-i Şerif'i gezen ünlü şarkıcı, burada kutsal mabet hakkında bilgi aldı.
Aksa'da ibadet eden bazı Müslümanlar da Tatlıses’e sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.