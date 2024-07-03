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Kültür

Hatay'da 9 ayda tamamlanan duvar resimleriyle Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuruldu

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki balıkçı barınağında 515 metre uzunluğundaki duvara çizilen resimlerle, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.

Ali Kemal Zerenli  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Hatay'da 9 ayda tamamlanan duvar resimleriyle Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuruldu ü

Hatay

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının işbirliğinde, Çevlik Balıkçı Barınağı duvarlarına resim çalışması başlatıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ressamları tarafından yapılan çalışma kapsamında 515 metre uzunluğundaki duvara, Yeşilçam'ın sevilen karakterleri, dünya sinemasından önemli portreler, çizgi film karakterleri ve deniz canlılarının yer aldığı siluetler resmedildi.

9 ayda tamamlanan duvar resimleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ölçülerek Guinness Rekorlar Kitabı'na geçirilmesi için başvuru yapıldı.

Turizme katkı sağlanması hedeflenen proje kapsamında ziyaretçilere nostaljik temaları ve popüler kültür imajlarıyla eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuluyor.

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