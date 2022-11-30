Haluk Levent "Hayatının en ilginç konserini" İpsala'da verdi
Şarkıcı Haluk Levent Edirne'nin İpsala ilçesinde konser verdi.
Edirne
Haluk Levent, İpsala'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıktı.
Sıcaklığın 8 derece ölçüldüğü havada konser veren Haluk Levent'in şarkılarına dinleyenlerde eşlik etti.
Konser sonunda İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Haluk Levent'i tebrik ederek İpsala pirinci armağan etti.
Üşüyen Haluk Levent, konser sırasında kahvehaneye girdi
Bu arada konserin bir bölümünde elinde mikrofonla şarkı söyleyerek meydan yakınındaki bir kahvehaneye giren Haluk Levent, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
"Hayatımdaki en ilginç konser" dediği sosyal medya paylaşımına Haluk Levent, havanın soğukluğu notunu düştü.
Paylaşımdaki görüntüde "Aşkın mahpushane" şarkısını söylerken Haluk Levent'in kahvehanede oyun oynayanlara eşlik edişi de yer aldı.
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Hayatımdaki en ilginç konser!— Haluk Levent (@haluklevent) November 30, 2022
Az önce İpsala’da “100.yıl kurtuluş günleri” kapsamında bir konser verdim.
Hava o kadar soğuktu ki yan taraftaki kahveye şarkı söyleye söyleye daldım.
Bi taraftan şarkıyı kesmeden söyledim bi taraftan pişti oymadım ve son papaz ile pişti yaptım.😁😁 pic.twitter.com/T8YVHuCwvw