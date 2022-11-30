Dolar
18.63
Euro
19.42
Altın
1,768.58
ETH/USDT
1,289.90
BTC/USDT
17,061.00
BIST 100
4,977.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İspanya'nın Rayo Vallecano takımını ile Ülker Stadyumu’nda oynadıkları hazırlık maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

Haluk Levent "Hayatının en ilginç konserini" İpsala'da verdi

Şarkıcı Haluk Levent Edirne'nin İpsala ilçesinde konser verdi.

Salih Baran, Abdullah Yılmaz   | 30.11.2022
Haluk Levent "Hayatının en ilginç konserini" İpsala'da verdi

Edirne

Haluk Levent, İpsala'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıktı.

Sıcaklığın 8 derece ölçüldüğü havada konser veren Haluk Levent'in şarkılarına dinleyenlerde eşlik etti.

Konser sonunda İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Haluk Levent'i tebrik ederek İpsala pirinci armağan etti.

Üşüyen Haluk Levent, konser sırasında kahvehaneye girdi

Bu arada konserin bir bölümünde elinde mikrofonla şarkı söyleyerek meydan yakınındaki bir kahvehaneye giren Haluk Levent, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Hayatımdaki en ilginç konser" dediği sosyal medya paylaşımına Haluk Levent, havanın soğukluğu notunu düştü.

Paylaşımdaki görüntüde "Aşkın mahpushane" şarkısını söylerken Haluk Levent'in kahvehanede oyun oynayanlara eşlik edişi de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Sahte doktor"un babası Ali Özkiraz: Kızımı doktor olarak biliyorum, sahteliğinden hiç haberimiz yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı
Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Düzce'deki depremde zarar gören hanelere 10 milyon lira aktarıldı
Mardin merkezli 9 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

Haluk Levent "Hayatının en ilginç konserini" İpsala'da verdi

Haluk Levent "Hayatının en ilginç konserini" İpsala'da verdi

Tenor Alessandro Safina, başkentli müzikseverlerle bir araya geldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet