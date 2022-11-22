Hadis ve siyer alimi: Prof. Dr. Raşit Küçük
Öğretim üyeliği süresince 40'a yakın öğrencinin yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığını yapan Küçük, tebliğler, bildiriler, müzakereler ve ansiklopedi maddelerinde de birçok çalışmaya imza attı.
İstanbul
Tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında vefat eden, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanı ilahiyatçı Raşit Küçük, ilmi çalışmalarının yanı sıra binlerce öğrenci yetiştirdi.
Antalya Akseki'nin Menteşbey köyünde 1947'de dünyaya gelen Küçük, ilk ve orta öğreniminin ardından Antalya İmam-Hatip Okulundan mezun oldu.
Konya Yüksek İslam Enstitüsünde yüksek öğrenimini tamamlayan Küçük, 1975'te Erzurum İmam-Hatip Okulu'nda dört yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Erzurum Yüksek İslam Enstitüsünde hadis ve İslam ahlakı alanlarında öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Raşit Küçük, 1978'de Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde doktora çalışmalarına başladı. Doktora kabulü için "Abdullah İbnü'l-Mübarek ve Hadis İlmindeki Yeri" ve "Hicri İkinci Asır Müellifleri" adlı iki ayrı çalışma takdim etti.
2003'te profesör unvanını aldı
İdari görevlerde de bulunan Küçük, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne tayin oldu.
Doktorasını 1984'te "Kur'an ve Sünnette Sevgi Kavramı: Özellikle Allah Sevgisi" adlı teziyle, geçiş yaptığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayan Küçük, 1997'de doçent, 2003'te profesör unvanını aldı.
Prof. Dr. Raşit Küçük, Marmara Üniversitesi Senatosu ve Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeliği, Yüksek Öğretim Kurulu İlahiyat Milli Komitesi üyeliği ve başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu Yurt Dışı İlahiyat Alanı Denklik Alt Komisyonu başkanlığı görevlerinde bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığını 2011'de yapmaya başlayan Küçük, 2014'te kurumdan emekli oldu. Aynı yıl başladığı Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığını ise bu yıl eylül ayına kadar sürdürdü.
Küçük, 2012'den itibaren Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) asil üyesi olarak olarak görev yaptı, çok sayıda vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu üstlendi.
Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü
"Sevgi Medeniyeti" adıyla yayımlanan doktora teziyle Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "fikir" dalında birincilik ödülünü alan ilahiyatçı Küçük, "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" kapsamında Üstün Hizmet Ödülü'ne de layık görüldü.
Raşit Küçük, öğretim üyeliği süresince 40'a yakın öğrencinin yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığını yaptı, tebliğler, bildiriler, müzakereler ve ansiklopedi maddelerinde de birçok çalışmaya imza attı.
Yurt içi ve yurt dışında sempozyumlara katılan Küçük, ilmi ve akademik çalışmalarında hadis ve siyer alanlarında yoğunlaştı.
Küçük'ün kaleme aldığı eserler arasında "Siyer", "Sevgi Medeniyeti", "Türk Milli Eğitiminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri", "Peygamberimizden Hayat Ölçüleri: Riyazu's-Salihin" ve "Hazret-i Muhammed Siyer-i Nebi" eserleri yer alıyor.
Raşit Küçük'ün vefatı üzüntü yarattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra birçok bakan, Küçük'ün vefatının ardından sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirerek, baş sağlığı mesajı paylaştı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ömrünü hakikat yoluna adayan, ilim ve irfanla yeni nesillere yol gösteren ve insanların gönlünde sevgi medeniyetleri kuran fikir adamı Prof. Dr. Raşit Küçük Hoca'ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Çok değerli ilim insanı, büyük hadis alimi, Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Başkanımız Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını derin teessürle öğrendim. Eserleriyle alanında birçok öğrenciye yol gösteren hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." derken, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da "Hayatını ilme ve talebe yetiştirmeye adamış Din İşleri Yüksek Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük hocamızın vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.
Siyer Vakfı kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, "Muhterem Raşit Küçük hocamız ilmi, ahlakı ve vakarı ile hep bizlere örnek olan bir büyüğümüzdü. Hangi meseleyi kendisi ile istişare etseydiniz size ufuk açıcı nice yollar gösterirdi. Hocamıza Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun." mesajını paylaştı.
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Değerli ilim adamı, sözü hikmet, sükutu ahlak olan, duruşuyla, vakarıyla, samimiyetiyle, şahsiyetiyle herkese numune-i imtisal olan, ömrünü dinine, hadis ve sünnete hizmetle geçirmiş pek muhterem Raşit Küçük Hocamız ahirete irtihal etmiştir. Mekanı cennet, makamı ali olsun." sözleriyle üzüntüsünü paylaşırken, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise "Hadis ve siyer alanlarına ilmi çalışmaları ile büyük katkıda bulunan, ilmi ile amil değerli hocam Prof. Dr. Raşit Küçük'ün vefatını üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, talebelerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.