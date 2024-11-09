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Kültür

Grammy ödüllü trompetçi Botti, CSO eşliğinde Ankara'da konser verdi

Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eşliğinde, Ankara'da müzikseverlerle buluştu.

İsa Toprak  | 09.11.2024 - Güncelleme : 09.11.2024
Grammy ödüllü trompetçi Botti, CSO eşliğinde Ankara'da konser verdi Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Tüm biletlerin tükendiği konserde Botti, ünlü eserleri şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki CSO eşliğinde seslendirdi.

Zaman zaman seyircilerle sohbet eden Botti'ye kemanda Caroline Campbell, bateride Lee Pearson, piyanoda Julius Rodriguez, saksafonda Chad Lefkowitz eşlik etti.

Chris Botti

Chris Botti, Sting, Paul Simon, Barbra Streisand, Lady Gaga, Tony Bennett, Frank Sinatra ve Aretha Franklin gibi müzik dünyasının önemli isimleriyle çalıştı.

Sanatçı, 2012'de "Impressions" albümüyle "En İyi Pop Enstrümantal Albüm" kategorisinde 55'inci Grammy Ödülü'nün sahibi oldu.

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