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Kültür

"Göz Alabildiğine İstanbul" sergisi Meşher'de 20 Eylül'de açılacak

Meşher, "Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar" sergisiyle panoramik ve geniş açılı İstanbul temsillerinden oluşan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor.

Salih Şeref  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
"Göz Alabildiğine İstanbul" sergisi Meşher'de 20 Eylül'de açılacak Fotoğraf: Salih Şeref/AA

İstanbul

Küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın üstlendiği sergi, 20 Eylül'de ziyarete açılacak.

Ömer Koç Koleksiyonu'nda yer alan nadide eserlerden oluşan sergi, İstanbul'un Osmanlı payitahtı olduğu, 15. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan bir zaman dilimini kapsıyor.

Şehrin zengin bir görsel kaydı niteliğindeki sergide geniş açılı İstanbul manzaralarını gösteren tablolardan gravürlere, nadir kitaplardan albümlere, panoramik fotoğraflardan Yadigar-ı İstanbul objelerine 100'ün üzerinde eser yer alıyor.

Meşher Direktörü Nilüfer Konuk, basın toplantısında yaptığı açıklamada, serginin geniş kitlelere ulaşmasını arzuladıklarını söyleyerek, "Kimileri en erken tarihli baskı, günümüze ulaşmış tek nüsha veya döneminin öncü örnekleri olan bu eserlerin bir kısmı ilk defa İstanbul'da sergileniyor. Ömer Koç'un kıymetli koleksiyonundaki bu nadir eserleri geniş kitlelerle buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Serginin küratörü Çetin de eserleri seçkiye dahil ederken İstanbul'un olabildiğince farklı noktalarından ve semtlerinden manzaralar olmasına özen gösterdiklerini belirtti.

Serginin Türkçe ve İngilizce yayımlanan kataloğunda konusunun uzmanlarının katkılarıyla İstanbul tasvirlerinin çeşitliliğine dikkat çekiliyor. Katalog metinlerini Sven Becker, Briony Llewellyn, Bahattin Öztuncay ve Claude Piening'in yazdığı eserin önsözünü Ömer Koç kaleme aldı.

Kitapta ayrıca küratörler Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin'in sergiyi tanıttığı yazının yanı sıra Prof. Dr. Zeynep Çelik'in "Biz ki İstanbul şehriyiz, güzelizdir" başlıklı makalesi yer alıyor.

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