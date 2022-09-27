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Kültür

Google, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan'ı unutmadı

Google ana sayfasına, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Prof. Dr. Jale İnan'ı taşıdı.

Ayşe Yıldız   | 27.09.2022
Google, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Jale İnan'ı unutmadı

Antalya

Google, uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek veren Jale İnan'ın görselini sayfasında kullanarak, "Jale İnan'ı saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verdi.

İnternet kullanıcıları "doodle"yi tıklayınca Jale İnan'ın biyografisine ve fotoğraflarına ulaşabiliyor.

"Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üzerine tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.

Prof. Dr. Jale İnan

İstanbul'da 1 Şubat 1914'te doğan arkeolog Jale İnan, uzun yıllar devam eden programlı kazılarda, Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek verdi. Çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağlayan İnan, tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları da yaptı. İnan, 87 yaşında vefat etti.


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