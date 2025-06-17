Dolar
39.38
Euro
45.59
Altın
3,382.42
ETH/USDT
2,564.10
BTC/USDT
106,228.00
BIST 100
9,367.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Kültür

Göksel, World Akustik konser serisinde müzikseverlerle buluşacak

Yapı Kredi bomontiada'nın 2019'dan bu yana Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlediği "World Akustik" konser serisi yedinci yılında Göksel'i konuk edecek.

Fatih Türkyılmaz  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Göksel, World Akustik konser serisinde müzikseverlerle buluşacak

İstanbul

Yapı Kredi bomontiada'dan yapılan açıklamaya göre, Türk pop müziğinin güçlü kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Göksel, 27 Haziran'da sahne alacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"World Akustik" konser serisi biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Hayfa'da televizyon ekiplerine saldırısını kınadı
BİLSEM öğrencileri, ayağı kopan horoz için protez yaptı
Malatya'da yanlarından geçen tırın patlayan lastiği 2 kişiyi yaraladı
İçişleri Bakanlığı'nda uyuşturucuyla mücadele konulu güvenlik toplantısı
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel mezarı başında anıldı

Benzer haberler

Göksel, World Akustik konser serisinde müzikseverlerle buluşacak

Göksel, World Akustik konser serisinde müzikseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Koyunların peşinde başlayan bağlama sevdasını sahilde küçük konserler vererek sürdürüyor

Zorlu PSM'de "PSM Loves Summer" konser serisi başladı

Zorlu PSM'de "PSM Loves Summer" konser serisi başladı
İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi, İstanbul'da konser verecek

İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi, İstanbul'da konser verecek
Alan Parsons, "The Show Must Go On" turnesi kapsamında İstanbul'da konser verdi

Alan Parsons, "The Show Must Go On" turnesi kapsamında İstanbul'da konser verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet