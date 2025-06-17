Göksel, World Akustik konser serisinde müzikseverlerle buluşacak
Yapı Kredi bomontiada'nın 2019'dan bu yana Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlediği "World Akustik" konser serisi yedinci yılında Göksel'i konuk edecek.
İstanbul
Yapı Kredi bomontiada'dan yapılan açıklamaya göre, Türk pop müziğinin güçlü kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Göksel, 27 Haziran'da sahne alacak.
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