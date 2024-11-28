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Kültür

"Gezen Sinema Tırı" ile 895 bin çocuk beyaz perdeyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde 2018'de hayata geçirilen "Gezen Sinema Tırı" ile 895 bin çocuk beyaz perdeyle buluştu.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
"Gezen Sinema Tırı" ile 895 bin çocuk beyaz perdeyle buluştu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sinema salonlarına erişimi kısıtlı çocuklar ve gençlerin beyaz perde ile buluşturulmasına devam ediliyor.

Bakanlığın, Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği ile düzenlediği etkinlik, Anadolu'nun dört bir yanındaki iller ve ilçelerde sinema salonu bulunmayan bölgelere ulaşarak sanatsal bir köprü oluşturuyor.

90 koltuk kapasiteli, iklimlendirme ve uygun teknik ekipmanlarla donatılmış bir tır ile gerçekleştirilen Gezen Sinema etkinliği, bu yıl 22 ilde 206 bin 850 çocuğa ve gence ulaştı. Böylelikle, 2018'den bu yana toplam 61 il ve 358 ilçede 895 bin çocuk ve genç sinema izleme keyfi yaşadı.

Bu yıl Adana'da başlayan Gezen Sinema Tırı etkinliği, Hatay, Kilis, Kırıkkale, Şanlıurfa, Samsun, Ordu, Van, Hakkari, Artvin, Erzurum, Bilecik, İstanbul, Çanakkale, Kütahya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Muğla, Antalya ve Düzce'de gerçekleştirilen gösterimlerle kültür ve sanatın yaygınlaştırılmasına katkı sundu.

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