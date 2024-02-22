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Trabzonspor’un yeni transferi Thomas Meunier, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Kültür

Genç yetenekler sanat projeleriyle yarışacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Genç Sanat: 10. Güncel Sanat Proje Yarışması"nın toplam para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Genç yetenekler sanat projeleriyle yarışacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya 35 yaş ve altındaki uygulamalı sanat eğitimi alan genç sanatçılar resim, heykel, fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya ve karışık teknik gibi alanlardaki çalışmalarıyla katılabilecek.

Genç sanat yarışmasında başarı ödülüne layık görülen 5 eser 35 biner lira, mansiyon ödülü alan 5 eser 17 biner lira, sergileme ödülü sahibi 20 eser ise 8 biner lira para ödülü kazanacak.

Öncü ve yeni eğilimlere yönelik üretimleri sanat dünyasıyla buluşturan yarışma kapsamında toplam 420 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışmanın başvuruları 19 Ağustos'ta başlayacak ve bir ay sürecek.

Sanatçılar başvurularını e-Devlet bağlantılı internet adresinden çevrim içi yapacak. Yarışmanın şartnamesi de aynı adreste yer alacak.


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