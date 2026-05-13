Genç piyanist Arya Su Gülenç'e Almanya'dan ödül

Genç piyanist Gülenç, Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen ve klasik müzik dünyasının gelecek vadeden genç yeteneklerini bir araya getiren "Young Stars Förderpreis 2026" kapsamında gerçekleştirilen yarışma ve konserde, jüri tarafından en yüksek değerlendirmeye layık görülerek, ödülün sahibi oldu.

Almanya'da kazandığı ödülün ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Arya Su Gülenç, yarışma sürecini şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu yarışmanın finalinde yüzlerce piyanist arasından ön eleme ile seçilmiş, kendi alanlarında çok başarılı ve önemli ödüllere sahip üç üst düzey piyanist ile yarıştım. Böylesine yetkin isimlerin arasından bu ödülü kazanmak beni çok mutlu etti ve büyük bir motivasyon sağladı. Yarışma sürecinin çok öğretici ve geliştirici bir yönü olduğuna inanıyorum. Ben de her zaman bu gelişime odaklanarak ilerlemeye çalışıyorum. Çalışmalarıma ara vermeden, önümüzdeki günlerde Münih'te düzenlenecek ve şehir ile eyalet elemelerini başarıyla geçmiş 60 piyanistin yer alacağı 'Jugend Musiziert' finalleri için hazırlıklarıma devam ediyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım."

Avrupa sahnesinde yarışmaya devam ediyor

Piyano eğitimine erken yaşta başlayan Gülenç, Müzik, Tiyatro ve Medya Üniversitesi (HMTMH) bünyesindeki Üstün Yetenekli Çocuklar Enstitüsü (IFF) ile Avusturya'daki Universitat für Musik und darstellende Kunst Graz (KUG) -Young Academy Styria (YAS) programında eğitimine devam ediyor.

Geleceğin önemli konser piyanistleri arasında gösterilen genç sanatçı aynı zamanda Hannover'da lise eğitimini sürdürüyor.

Gülenç, mart ayında Hollanda'da düzenlenen "Dünya Uluslararası Piyano Yarışması"nda da ödül kazanmıştı.

