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Kültür

"Geleceğin Sineması" yarışmasının başvuruları açıldı

Sinema tutkusunu beyaz perdeye taşımak ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen sinema öğrencileri için düzenlenen "Geleceğin Sineması" yarışmasının başvuruları açıldı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
"Geleceğin Sineması" yarışmasının başvuruları açıldı

İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde gerçekleştirilen yarışma, 21. yılında da genç sinemacılara destek olmayı amaçlıyor.

Katılımcılara senaryo aşamasından üretim aşamasına kadar her adımda rehberlik ve maddi destek sunacak yarışmaya, son başvuru tarihi 22 Mart olarak belirlendi.

Yarışmada seçilen 10 senaryo projesi, çekim için 25 bin liralık maddi desteğe hak kazanacak.

Konu ve tür sınırlaması bulunmaksızın, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki devlet, özel ve vakıf okullarının sinema ve medya bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın başvuruları "geleceginsinemasi.com" adresindeki form üzerinden yapılabilecek.

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