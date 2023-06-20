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Kültür

Gazze'de çevre dostu ürünler sergisi açıldı

İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hükümete bağlı Filistin İstihdam Fonu, çevre dostu projeler ve geliştirilen ürünlerden oluşan bir sergi açtı.

Ekrem Biçeroğlu, Nour Mahd Ali Abu Aisha  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Gazze'de çevre dostu ürünler sergisi açıldı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Gazze'nin batısında düzenlenen etkinlikte çevreyi korumaya yönelik "yeşil projeler" ve çevre dostu ürünler sergilendi.

Filistin İstihdam Fonu Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ebu Zater, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yeşil projelerden kasıt, çevreyi, halk sağlığını ve güvenliğini korumaya uygun şekilde iş fırsatları yaratan ve yerel kaynakları kullanan projelerdir." ifadelerini kullandı.

Sergilenen ürünlerin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada olumlu yansımaları olacağını belirten Ebu Zater, "Bu projeler yenilenebilir enerjiye dayanıyor. Çevre dostu ürünler üretmek için organik ve inorganik atıklar geri dönüştürülüyor." dedi.

Sergiye sıvı gübre ve biyogaz üretme projesiyle katılan bir endüstri şirketinin sahibi Mustafa el-Tavil, organik atıkları enerjiye ve gübreye dönüştürdüklerini aktardı.

Tavil, sergilenen proje ve ürünlerin aynı zamanda organik atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesine ve çevreye yararlı bileşenlere dönüştürülmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre, İsrail'in 2006'dan beri uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yoksulluk yüzde 61'in üzerine yükseldi. Örgüt, yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu bölgedeki işsizlik oranının 2022 sonunda yüzde 47 civarında olduğunu belirtiyor.

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