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Kültür

Frank Nitsche'nin "Turkish Delight" adlı sergisi Pilevneli Galeri'de açıldı

Ressam Frank Nitsche'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Turkish Delight", Pilevneli Galeri'nin Dolapdere'deki mekanında ziyarete açıldı.

Salih Şeref  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Frank Nitsche'nin "Turkish Delight" adlı sergisi Pilevneli Galeri'de açıldı Fotoğraf: Salih Şeref/AA

İstanbul

Nitsche'nin son dönem çalışmalarından oluşan ve galerinin dört katına yayılan sergisinde, 31 yağlı boya eser ve bir mekana özel yerleştirmeye yer veriliyor.

Frank Nitsche, soyut kompozisyonlarını ortaya koymak için medya, pop ve tüketim kültüründen aldığı geniş bir görsel arşivden yararlanıyor.

Eserlerinin büyük çoğunluğu, karakteristik bir özellik olarak hafif tonlarda haki, mavi veya yeşil ile donatılmış geniş kanvas yüzeylerde yapan Alman ressam, Hochschule für Bildende Künste'de sanat eğitimini tamamladı.

Nitsche'nin eserleri, geometrik şekiller, çizgiler ve formlar, inşaat planları, teknik modelleri, kaligrafi veya bilgisayar programlarını hatırlatabilecek soyut oluşumlardan meydana geliyor.

"Turkish Delight" başlıklı sergi, 14 Mayıs'a kadar Pilevneli Galeri'de sanatseverleri ağırlayacak.

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