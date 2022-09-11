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Kültür

Fotoğraf sanatçıları tarihi Rumkale'de buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliğinde düzenlenen "Rumkale Fotomaratonu" kapsamında fotoğraf tutkunları, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Rumkale'de bir araya geldi.

Adsız Günebakan   | 11.09.2022
Fotoğraf sanatçıları tarihi Rumkale'de buluştu Fotoğraf: Adsız Günebakan - AA

Gaziantep

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından en görkemli 13 kale listesinde yer alan ve üç yanı zümrüt yeşili göl ve bunu çevreleyen dik, sarp kayalıklı tepelerle çevrili doğa harikası bir yerde bulunan tarihi Rumkale, 3 gün boyunca fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf meraklıları tarafından fotoğraflandı.

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Hasan Yelken, AA muhabirine, fotomaratonun cuma günü başladığını ve bugün son bulacağını ifade ederek, "Rumkale, Türkiye'nin en güzel 10 yerinden birisidir. Amaç, bu bölgeyi fotoğraflarla tanıtmak, bölgeyle ilgili estetik fotoğrafları bir araya getirmek." dedi.

Katılımcıların, 3 gün boyunca çektikleri fotoğraflarla yarışmaya katılacağını ve yarışmanın konusunun Rumkale ve Fırat ile Antep fıstığı olduğunu kaydeden Yelken, "Fırat Nehri'nin Gaziantep kısmındaki güzelliklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Biliyorsunuz Gaziantep fıstığıyla özdeşleşen bir kent. Eylül'ün ikinci haftası fıstık toplanmaya başlanır ve toplama kurutma sezonu başlar. Bu faaliyetleri de belgelemek istiyoruz." diye konuştu. 

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