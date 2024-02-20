Forte Quartet ilk konserini verdi
Uzun yıllar Türkiye'de faaliyet gösteren savunma sanayi firması Forte'nin kurmuş olduğu ve akademisyen müzisyenlerden oluşan "Forte Quartet" caz grubu, ilk konserini Ankara'da verdi.
İstanbul
Forte olarak hizmet verdikleri kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen konser, Türk Japon Vakfının konser salonunda düzenlendi.
Forte tarafından yapılan açıklamada, gerçekleşen konserin sonbahar için planlanan "Forte Caz Festivali"nin bir lansmanı niteliğinde olduğu, festivalin ulusal ve uluslararası caz gruplarının katılımıyla müzikseverlerle buluşacağı belirtildi.
Ankara ve İstanbul'da düzenlenmesi planlanan festivalin bilet gelirleriyse Forte'nin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında genel kurul tarafından belirlenen vakıflara bağışlanacağı duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.