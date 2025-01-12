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Kültür

Evgeny Grinko, AKM'de Sevgililer Günü'ne özel konser verecek

Besteci ve multi enstrümantalist Evgeny Grinko, İstanbullu sanatseverlere buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Evgeny Grinko, AKM'de Sevgililer Günü'ne özel konser verecek

İstanbul

Sevgililer Günü'ne özel konser Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 13 Şubat'ta düzenlenecek.

Konserde sanatçıya çelloda Yana Chekina, kemanda Anna Romanova ve Mathilde Marsal, viyolada Pavel Matckevic, akordeonda ise Liza Vinnikova'ya eşlik edecek.

Grinko'nun 7 Şubat'ta yayınlanacak yeni albümü "Winter Moonlight" öncesi son single parçası "Evening Bell" de dijital platformlardaki yerini aldı.

Moskova'da yaşadığı dönemde evinin yakınındaki bir kiliseden gelen çan seslerinden esinlenerek yorumladığı eser, serbest bir doğaçlama olarak dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Sanatçı, önceki günlerde sosyal medya hesabından konserlerinde kazandığı gelirin bir kısmını Türkiye'de sahipsiz hayvanlara bağış toplayan bir derneğe vermek istediğini duyurmuştu.



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