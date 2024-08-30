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Kültür

Eurovision Şarkı Yarışması 2025'te Basel'de düzenlenecek

Eurovision Şarkı Yarışması, 2025'te İsviçre'nin Basel şehrinde gerçekleştirilecek.

Muhammet İkbal Arslan  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Eurovision Şarkı Yarışması 2025'te Basel'de düzenlenecek

Cenevre

İsviçre'de kamu yayın kuruluşu SRF televizyonun haberine göre, Basel şehri gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 35 milyon İsviçre Frangı tutarında olacak yarışmanın maliyeti Basel kantonu yönetimi tarafından karşılanacak.

69. Eurovision Şarkı Yarışması, Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek.

Bu yıl yarışmaya İsveç'in Malmö kenti ev sahipliği yapmıştı.

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