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Kültür

Eskişehir'in temsili "Nasreddin Hoca"sı göle maya çaldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen 7'nci Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde temsili Nasreddin Hoca göle maya çaldı.

Yavuz Emrah Sever  | 04.07.2023 - Güncelleme : 04.07.2023
Eskişehir'in temsili "Nasreddin Hoca"sı göle maya çaldı Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever/AA

Eskişehir

Sivrihisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen festival bu yıl, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle anma programı şeklinde Nasreddin Hoca Bağbaşı Göleti'nde yapıldı.

Festivalde, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci göle maya çaldı.

Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak tarafından dua edilmesinin ardından, yoğurt içinde altın bulma yarışması düzenlendi. Yarışmayı kızlarda 9 yaşındaki Hiranur Doğray, erkeklerde 11 yaşındaki Yusuf Kılıç kazandı.

Etkinliğe katılan öğrencilere Belediye Başkanı Yüzügüllü tarafından hediyeler verildi.

Yüzügüllü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, festival bütçesini belediye meclisinde aldıkları kararla deprem bölgesi için değerlendirdiklerini söyledi.

Tüm dünyaya huzur, mutluluk, barış getirmesi temennisiyle göle maya çaldıklarını dile getiren Yüzügüllü, "Bir daha ülkemizde ve dünyada böyle felaketlerin yaşanmaması dileğiyle göle mayamızı çaldık. İnşallah Rab'bim insanoğluna sağlıklı, mutlu nice yıllar verir." temennisinde bulundu.

Temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci de bu yıl Sivrihisarlı Nasreddin Hoca'nın doğumunun 815'inci yılı olduğunu hatırlattı.

Festivalin bu yıl asrın felaketi depremler dolayısıyla anma programı şeklinde organize edildiğini belirten Özgeneci, "Daha önce pandemi nedeniyle bir daha böyle sağlık sorunları yaşanmasın diye dua etmiştik. Allah'a şükür Rab'bim bizi ondan kurtardı. Şimdi de Allah bir daha böyle acılar, felaketler göstermesin diye göle mayamızı çaldık. Rab'bim inşallah bu ülkeye bir daha böyle bir acı, felaket göstermez. Tüm dünyaya, insanlara huzur, mutluluk, sağlık dolu günler gösterir inşallah." ifadelerini kullandı.


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