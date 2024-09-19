Emel Sayın, "Başrolde Emel Sayın" konserinde müzikseverlerle buluşacak
Sanatçı Emel Sayın, 30 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.
İstanbul
BKM Harbiye konserleri serisinde sahne alacak sanatçı, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında "Başrolde Emel Sayın" konserinde sanatseverlerle buluşacak.
Emel Sayın, başrolünde yer aldığı filmlerin müziklerinden oluşan özel bir repertuvarı hayranları için yorumlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.