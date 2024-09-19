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Kültür

Emel Sayın, "Başrolde Emel Sayın" konserinde müzikseverlerle buluşacak

Sanatçı Emel Sayın, 30 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Ümit Aksoy  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Emel Sayın, "Başrolde Emel Sayın" konserinde müzikseverlerle buluşacak

İstanbul

BKM Harbiye konserleri serisinde sahne alacak sanatçı, DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında "Başrolde Emel Sayın" konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Emel Sayın, başrolünde yer aldığı filmlerin müziklerinden oluşan özel bir repertuvarı hayranları için yorumlayacak.

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