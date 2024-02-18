Dolar
30.85
Euro
33.25
Altın
2,013.78
ETH/USDT
2,790.60
BTC/USDT
51,677.00
BIST 100
9,250.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da MHP Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı’nda konuşuyor.
logo
Kültür

Efsane rock grubu Deep Purple 25 Haziran'da İstanbul'da

Hard rock ve heavy metal türünün öncülerinden kabul edilen İngiliz rock grubu Deep Purple, üçüncü kez İstanbul'da konser verecek.

Ömer Faruk Yıldız  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Efsane rock grubu Deep Purple 25 Haziran'da İstanbul'da

İstanbul

Konuya ilişkin açıklamaya göre "Smoke On The Water", "Highway Star" "Burn", "Child in Time", "Soldier of Fortune", "Hurricane" ve "Perfect Strangers" gibi birçok şarkıya imza atmış ve albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla satan grup, 25 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

Konserin biletleri 20 Şubat saat 14.00'ten itibaren Passo üzerinden satışa sunulacak.

Londra'da 1967'de kurulan ve başta ünlü gitarist Ritchie Blackmore olmak üzere David Coverdale, Glenn Hughes, Joe Lynn Turner ve Joe Satriani gibi isimleri bünyesinde barındıran Deep Purple, 50 yılı aşkın geçmişine 22 stüdyo albümü sığdırdı.

Grup, Planet Rock Radyo İstasyonu'nun düzenlediği ankette "Dünyanın En Etkili Grupları" arasında 5'inci sırada yer aldı.

Bundan önce 1998 ve 2001'de Türkiye'de konser veren Deep Purple'ın mevcut kadrosu Ian Gillian, Roger David Glover, Ian Piece, Simon McBride ve Don Airey'den oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB adayı Kurum: Bizim hayalimiz, gençlerimize, geleceğimize, kadınlarımıza daha güvenli İstanbul'u inşa etmektir
Diyarbakır annelerinden Arslan: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bir ihmal, bir kusur varsa, kesinlikle hak, adalet tecelli edecek
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 72. yıl dönümünü kutladı
NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını desteklemektedir

Benzer haberler

Rock müziğin ünlü isimleri "MG3" grubunda bir araya geldi

Rock müziğin ünlü isimleri "MG3" grubunda bir araya geldi

Efsane rock grubu Deep Purple 25 Haziran'da İstanbul'da

Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu artık "acının müziğini" yapıyor

6 Şubat'ın yıl dönümüne özel konserde "11 ilin türküleri" seslendirilecek

6 Şubat'ın yıl dönümüne özel konserde "11 ilin türküleri" seslendirilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet