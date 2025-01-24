Dolar
35.70
Euro
37.44
Altın
2,771.93
ETH/USDT
3,407.00
BTC/USDT
105,354.00
BIST 100
10,099.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yangın faciasının yaşandığı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’in önünden yayındayız Sağlık Bakanı Memişoğlu, İzmir Valiliğini ziyaretinde konuşuyor
logo
Kültür

Efes, 2024'te ziyaretçi rekoru kırdı

Antik dünyanın en önemli metropollerinden biri olan Efes Antik Kenti, 2024 yılında ağırladığı 2 milyon 695 bin ziyaretçiyle tarihindeki en yüksek sayıya ulaştı.

Hüseyin Bağış  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Efes, 2024'te ziyaretçi rekoru kırdı

İzmir

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes, tarih öncesinden başlayarak Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait izleriyle Anadolu'nun zengin tarihini sergiliyor.

Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra antik dünyanın yedi harikasından biri sayılan Artemis Tapınağı'nın kalıntılarıyla da tarih meraklılarının rotasında yer alan antik kent, henüz tamamı gün yüzüne çıkarılmamış olmasına rağmen, sunduğu eşsiz mirasla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti kendisine çekiyor.

Efes Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, AA muhabirine, geçen yılı ziyaretçi rekoruyla kapattıklarını söyledi.

Yerli ve yabancı 2 milyon 695 bin ziyaretçinin antik kente geldiğini ifade eden Kaleağasıoğlu, şöyle devam etti:

"İstatistiklere baktığımız zaman 2023 yılına göre yüzde 18 artış yaşandı. Bu artışta gece müzeciliği uygulamasının önemli bir etkisi var. Yaz aylarında gündüz sıcaklık nedeniyle ören yerini gezemeyenler, gece ışıklandırmasıyla farklı bir ambiyans sunan antik kenti ziyaret etme fırsatı buluyor. Özellikle sosyal medyada Celsus Kütüphanesi'nin ışıklandırılması yoğun ilgi gördü."

Yeni projeler hazırlanıyor

Kaleağasıoğlu, Efes Antik Kenti'nde ziyaretçilerin deneyimlerini artırmak için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Efes'te 2025 yılında yeni karşılama merkezi binasının hizmete gireceğini belirten Kaleağasıoğlu, "Stadyum Caddesi'nde yürütülen çalışmalarla yeni ziyaret rotaları oluşturuluyor. Bakanlığımızın 'Geleceğe Miras Sonsuz Efes' projesi kapsamında Liman Caddesi, Liman Hamamı, Stadyum Caddesi ve Serapis Tapınağı'nda çalışmalar devam ediyor. Bu yenilikler ziyaretçilerimize daha kapsamlı bir deneyim sunacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'yi demiryolu ile Suriye'ye bağlayan İslahiye Sınır Kapısı'nın yeniden açılması talebi
Yargı Reformu Stratejisi kapsamında istinaf ve temyiz süresi 6 aya inecek
Türk savunma sanayisinin milli ürünleri dünya ordularının radarında
Yılları "eskiten" kara yolu projelerinde sona yaklaşıldı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki ayrı operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Efes, 2024'te ziyaretçi rekoru kırdı

Efes, 2024'te ziyaretçi rekoru kırdı

Isparta'daki halı ve kilim müzesi geçen yıl 110 bin ziyaretçi ağırladı

Süleyman Demirel Müzesi geçen yıl 32 bin 200 ziyaretçi ağırladı

Düzce'deki tabiat parklarında yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor

Düzce'deki tabiat parklarında yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor
Hakkari'de sezonu açan Mergabütan Kayak Merkezi, sömestirde ziyaretçilerini bekliyor

Hakkari'de sezonu açan Mergabütan Kayak Merkezi, sömestirde ziyaretçilerini bekliyor
Konya Büyükşehir Belediyesinin müzeleri 2024'te 1 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin müzeleri 2024'te 1 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet