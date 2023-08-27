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Kültür

Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi'nde hafta sonu yoğunluğu

UNESCO tarafından 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Ceneviz Kalesi, hafta sonu ziyaretçilerini ağırlıyor.

Göksel Cüneyt İğde, Soner Şen  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi'nde hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Soner Şen/AA

Düzce

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip ilçe, yakın çevreden gelen tatilcilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

İlçe merkezinin 3 kilometre batısında falezin kıyısında bulunan, UNESCO tarafından 2013'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan kale ile önündeki plajda yoğunluk yaşanıyor.

Ziyaretçiler kalenin içinde yer alan oturma alanları ile çay bahçelerinde dinlenirken, bazıları da Kale Plajı'nda denize girerek serinliyor.

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