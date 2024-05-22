Dolar
32.19
Euro
34.89
Altın
2,388.01
ETH/USDT
3,752.80
BTC/USDT
70,200.00
BIST 100
10,903.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Düzce'de antik kentteki kazı çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Göksel Cüneyt İğde  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Düzce'de antik kentteki kazı çalışmaları sürüyor

Düzce

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, antik kentte 4 yıldır kazı çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında antik kentin toprak altında kalan yüzde 85'lik kısmı ortaya çıkarıldı, Apollon heykeli başı, Medusa başı ve Büyük İskender başı ile aslanlı mozaik gibi önemli bulgulara rastlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, kazı çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burası Düzce'nin bütün tarihinin başlangıç noktası. 2020 yılından beri Düzce Belediyesinin bilfiil katkılarıyla kazılar devam ediyor. Antik tiyatronun yüzde 85'inden fazlasının kazısı bitmiş durumda. Kazılar hızlı bir şekilde ilerliyor."

Kazıların akabinde antik tiyatronun restore edileceğini aktaran Kaltu, bu konuda Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Kaltu, Konuralp'in tanıtımı noktasında da çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, ortaya çıkan eserlerin sergileneceği yeni bir müze binası kazandırmak üzere proje hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Kazılarda ortaya çıkarılan önemli bulguların bölgeye ilgiyi artırdığına işaret eden Kaltu, "Bu talebi karşılamak için bir yatırımcı, otel inşaatına başladı. Otel, mimari olarak burayı yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
'Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu'ya ilişkin talebi umarız ki karara dönüşür'
Ordu'daki Gaga Gölü turizme kazandırıldı
Trabzon'da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Benzer haberler

Düzce'de antik kentteki kazı çalışmaları sürüyor

Düzce'de antik kentteki kazı çalışmaları sürüyor

Dara Antik Kenti'nde 12 ay kazı yapılacak

Anadolu Otoyolu'nda kamyonun açık kalan damperi uyarı levhasına çarptı

"Düzce bıçağı" coğrafi işaretle tescillendi

"Düzce bıçağı" coğrafi işaretle tescillendi
"Antik Perge"nin stadyum arenasındaki çalışmalar tamamlandı

"Antik Perge"nin stadyum arenasındaki çalışmalar tamamlandı

Düzce'de kaza ihbarına gelen polislere özel bireylerden pastalı sürpriz

Düzce'de kaza ihbarına gelen polislere özel bireylerden pastalı sürpriz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet