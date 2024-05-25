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Kültür

Diyarbakır'da öğretmenler resim sergisi açtı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde görev yapan öğretmenlerin resimlerinden oluşan sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bestami Bodruk  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Diyarbakır'da öğretmenler resim sergisi açtı

Diyarbakır

Diyarbakır'da, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında alışveriş merkezinde 36 öğretmenin yaptığı resimler sergileniyor.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, öğretmenler ve davetliler, açılışı yapılan sergideki eserleri inceledi, öğretmenlerden bilgi aldı.

Sergi, iki gün boyunca ziyarete açık olacak.

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