Diyarbakır'da öğretmenler resim sergisi açtı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde görev yapan öğretmenlerin resimlerinden oluşan sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Diyarbakır
Diyarbakır'da, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında alışveriş merkezinde 36 öğretmenin yaptığı resimler sergileniyor.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, öğretmenler ve davetliler, açılışı yapılan sergideki eserleri inceledi, öğretmenlerden bilgi aldı.
Sergi, iki gün boyunca ziyarete açık olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.