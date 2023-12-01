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Kültür

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'ndaki restorasyonda sona yaklaşıldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'ndaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Halife Yalçınkaya  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'ndaki restorasyonda sona yaklaşıldı

Sivas

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Divriği ilçesinde düzenlenen "Alternatif Turizm Buluşmaları" çalıştayına katıldıktan sonra UNESCO'nun Türkiye'de koruma altına aldığı ilk eser olan ve restorasyonu süren Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, Divriği'nin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak adına çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Alternatif Turizm Buluşmaları adı altında bir çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayımıza hem Divriği yöneticilerimiz hem Arapgir ve Kemaliye yerel yöneticilerimiz katıldı." ifadelerini kullandı.

Cami ve darüşşifada devam eden restorasyonla ilgili bilgi veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Gerçekten Divriği ilçemiz tam bir tarih ve kültür şehri. Birçok tarihi ve doğal güzelliği burada görebiliyoruz. Bu tarihi ve kültürel eserlerin başında da Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası geliyor. Memnuniyetle gördük ki buradaki restorasyon çalışmaları son aşamaya gelmiş. Cami içerisindeki çalışmalar neredeyse bitmiş durumda. Sadece darüşşifa içerisindeki çalışmalar davam ediyor. Bir de çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek. İnşallah Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı nisan veya mayıs ayında ziyaretçilerimize açmış olacağız. Amacımız bölgenin turizm potansiyelini bu tür restorasyonlarla canlandırmak, alternatif turizm anlamında bölgemizin turizm pastasından daha büyük pay almasını sağlamak."

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