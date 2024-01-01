Dolar
29.47
Euro
32.74
Altın
2,062.89
ETH/USDT
2,304.10
BTC/USDT
42,746.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Disney'in ilk Mickey ve Minnie Mouse karakterleri kamu malı oldu

Disney'in ilk Mickey ve Minnie Mouse karakterleri, yılın ilk günü itibarıyla telif haklarının süresinin dolmasıyla kamu malı haline geldi.

Irmak Akcan  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Disney'in ilk Mickey ve Minnie Mouse karakterleri kamu malı oldu

Ankara

BBC'nin haberine göre, 1928 kısa filmi "Steamboat Willie"nin karakterleri Mickey ve Minnie Mouse, ABD telif hakları süresinin 95 yıl olmasından dolayı kamu malı oldu.

Telif haklarının ortadan kalmasıyla eski karakterler istenilen animasyon, ürün ve yaratıcı işlerde, ortaya çıkan ürünün Disney malı olarak gösterilmemesi şartıyla ücretsiz ve izinsiz kullanılabilecek.

Duke Center Kamu Malı Çalışmaları Direktörü Jennifer Jenkins, karakterlerin kamu malı olmasının uzun süredir beklenen sembolik bir olay olduğunu ifade etti.

Modern Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin telif hakları ise halen Disney'de bulunuyor.

Bu sevilen animasyon karakterlerinin yanı sıra, ünlü çocuk kitabı "The House at Pooh Corner", Charlie Chaplin'in romantik komedi filmi "The Circus" ve Virginia Woolf'un "Orlando" kitabı da kamu malı haline geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanlığına 1500 personel alınacak
TÜGVA Başkanı Beşinci: Kendi ülkesinde mahkum olan Filistin bayrağı, dünyanın her yerinde dalgalandı
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: 12 şehidimizi de Filistin'de olup bitenleri de dünyaya haykırmak istiyoruz
TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Altun: Bu tepki çığ gibi büyüyecek katilleri ve soykırımcıları ezip geçecek
Ege'de 2023'te geri itilen 25 bin düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Benzer haberler

Disney'in ilk Mickey ve Minnie Mouse karakterleri kamu malı oldu

Disney'in ilk Mickey ve Minnie Mouse karakterleri kamu malı oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet