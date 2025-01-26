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Kültür

"Dinosaur World Live" tiyatrosu Ankara'da izleyicilerle buluştu

İngiltere'de sahne alan "Dinosaur World Live" tiyatrosu, yarıyıl tatili kapsamında Ankara'da izleyicilerle buluştu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
"Dinosaur World Live" tiyatrosu Ankara'da izleyicilerle buluştu Fotoğraf: İsmail Kaplan - AA

Ankara

MEB Şura Salonunda gerçekleşen tiyatro gösterisine, öğrencilerin yanı sıra aileleri de katıldı.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) organizasyonuyla tiyatro severlerle buluşan "Dinosaur World Live" oyunun ana karakteri Miranda'yı canlandıran Selin Balcıoğlu, dev dinozorların kuklacılar tarafından hareket ettirmesiyle gerçekleştirilen gösterilerinin ilgiyle izlendiğini belirtti.

Oyunu her sahnelediklerinde heyecanla karşılandıklarını belirten Balcıoğlu, "Oyunda yaşatmaya çalıştığımız tüm duygular, heyecan ve ilham, yeri geldiğinde korku hepsini gayet coşkulu bir şekilde hissediyoruz." diye konuştu.

"Oyunda 5 kuklacı 7 tanede kuklamız var"

Dinozorların hareket etmesini sağlayan kuklacıların bazen zorlandığına dikkati çeken Balcıoğlu, "Oyunda 5 kuklacı 7 tanede kuklamız var. Dinozorlarımız çok ağır. Bazen yeri geldiğinde bir tane kuklacı 40 kiloya kadar taşımak durumunda oluyor. İnanılmaz bir kas ve güç gerektiren bir oyun. O teknik açıdan çok zor. Ciddi bir ekspertiz gerektirir kuklacılık. Oyunculuğun çok farklı ve özel bir işidir." dedi.

Oyunun içeriğinden ve canlandırdığı "Miranda" karakterinden bahseden Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Miranda 25 yaşında. Annesi ve babası paleontolog, Arjantin kıyı adasında yaşamışlar. Bu adada dinozorlar hala var. Şimdi gerek Türkiye olsun Avrupa'nın çeşitli yerleri olsun İngiltere veya Amerika olsun oradaki seyircilere dinozorlarını tanıtmak istiyor. Karakter dinozorlarına çok bağlı ve Miranda'nın ana hedefi çok sevdiği dinozorlarını tanıtmak ve onlarla ilgili bilgi vermek ama bunlar vahşi hayvan olduğu için pek de istediği gibi ilerlemiyor."

Yarın Ankara'da son kez sahneye çıkacak ekip, 29 Ocak-2 Şubat'ta İstanbul'da tiyatro severlerle buluşacak.


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