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Kültür

Dino Merlin Ankara'da konser verdi

Bosna Hersekli şarkıcı Dino Merlin, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'da sahne aldı.

Fırat Taşdemir   | 02.06.2022
Dino Merlin Ankara'da konser verdi Fotoğraf: Fırat Taşdemir/AA

Ankara

CSO Ada Ankara Ana Salon'daki konserde Dino Merlin, sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirdi.

İzleyicilerin çok sayıda esere eşlik ettiği konserin sonunda, sevenleri Bosna Hersekli sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı.

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