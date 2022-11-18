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Kültür

Devlet Tiyatroları 14 ilde 8 oyunla turneye çıkıyor

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-27 Kasım'daki turne kapsamında 14 ilde 8 oyun sahnelenecek.

Kübra Ağaçyetiştiren   | 18.11.2022
Devlet Tiyatroları 14 ilde 8 oyunla turneye çıkıyor

Ankara

DT oyuncuları, Elazığ, Malatya, Samsun, Çorum, Aydın, Denizli, Edirne, Niğde, Rize, Düzce, Ordu, Nevşehir, Çanakkale ve Kayseri’deki oyunlarla tiyatroseverlerle buluşacak.

Turne programı çerçevesinde Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı, Turgut Özakman’ın yazdığı ve Mithat Erdemli’nin yönettiği "Ocak" adlı oyun, 22-23 Kasım'da Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde, 25-26 Kasım'da Malatya DT Sahnesi’nde sergilenecek.

Donald Margulies’in yazdığı, Murat Somay’ın çevirdiği, Jason Hale’in yönettiği "Toplu Hikayeler", 22-23 Kasım'da Samsun DT Sahnesi'nde, 25-26 Kasım'da ise Çorum DT Sahnesi’nde izleyenlerin beğenisine sunulacak.

Yazar Sharr White’ın, Beyhan Karadağ tarafından çevrilen ve İlham Yazar rejisörlüğünde sahnelenen eseri "Annapurna", Aydın Hidayet Sayın Kültür Merkezi Sahnesi'nde 22-23 Kasım’da, Denizli Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi’nde 25-26 Kasım'da sahnelenecek.

Doğan Ertener ve Fatoş Urgancı’nın çevirdiği, Funda Mete’nin yönettiği, Christian Grau-Stef uyarlaması "Binbir Gece Masalları" 22-23-24 Kasım'da Edirne DT Sahnesi'nde, 26 Kasım’da Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Necip Fazıl Kısakürek Salonu’nda beğeniye sunulacak.

Prof. Dr. İskender Pala’nın yazdığı ve Mustafa Kurt’un rejisörlüğünü yaptığı "Leyla ile Mecnun" 21 Kasım Pazartesi günü Niğde Kültür Merkezi Sahnesi'nde, 23 Kasım Çarşamba günü Nevşehir Damat İbrahim Paşa Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.

Ayşe Hacımirzaoğlu’nun Türkçeye çevirdiği, Mesut Turan’ın yönettiği "Siyahlı Kadın" (Bir Hayalet Oyunu) 22-23 Kasım'da Düzce Prof. Dr. Erol Güngör KM Sahnesi’nde, Sivas Devlet Tiyatrosu yapımı, Dinçer Sümer’in yazdığı ve Boğaçhan Sözmen’in yönettiği "Karacaoğlan" 22-23 Kasım’da Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi Sahnesi ve 25-26 Kasım'da Ordu DT Sahnesi'nde sergilenecek.

Konya Devlet Tiyatrosu yapımı, Onur Algın’ın yazdığı ve Ömer Naci Topcu’nun rejisörlüğünü yaptığı "Çemberin 6 Noktası" oyunu, 22-23-24 Kasım'da Kayseri DT Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.

Turne hakkında detaylı bilgiye www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.​​​​​​​

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