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Kültür

Devlet Çoksesli Çocuk ve Gençlik Korolarından sezon finali konseri

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ve Devlet Çoksesli Gençlik Korosu sezon finali konserinde sanatseverlerle bir araya geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Devlet Çoksesli Çocuk ve Gençlik Korolarından sezon finali konseri Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, 130 çocuk ve 90 genç korist sahne aldı.

"Dünya Bizimdir" teması ile düzenlenen konseri, Şef Mine Özalp ile Şef Cem Parıldar yönetti.

Konserin sonunda, her iki koro birlikte "Dünya Bizimdir" adlı eseri sundu.

Konseri, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı da izledi.

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