Devlet Çoksesli Çocuk ve Gençlik Korolarından sezon finali konseri
Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ve Devlet Çoksesli Gençlik Korosu sezon finali konserinde sanatseverlerle bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, 130 çocuk ve 90 genç korist sahne aldı.
"Dünya Bizimdir" teması ile düzenlenen konseri, Şef Mine Özalp ile Şef Cem Parıldar yönetti.
Konserin sonunda, her iki koro birlikte "Dünya Bizimdir" adlı eseri sundu.
Konseri, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı da izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.