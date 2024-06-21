Dolar
32.81
Euro
35.08
Altın
2,362.70
ETH/USDT
3,502.40
BTC/USDT
63,927.00
BIST 100
10,728.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Kültür

Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi ziyarete açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Kahta Kalesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Orhan Pehlül  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi ziyarete açıldı Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Nemrut Dağı tur güzergahında bulunan, üç önemli medeniyetten izler taşıyan kale, 2005'te güvenlik nedeniyle ziyarete kapatıldı. Kale, üç etapta gerçekleştirilen restorasyonun tamamlanmasıyla Ağustos 2022'de misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kommagene Krallığı döneminde yaptırılan kalenin bazı bölümlerinde, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle hasar oluşmasının ardından tarihi alan yeniden ziyarete kapatıldı.

Kale, restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonrasında ziyarete açılarak yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, deprem sonrasında, yaklaşık 8 ay süren çalışmaların ardından kaleyi yeniden ziyarete açtıklarını söyledi.

Alkan, "Kalede savunma alanı, zindan, mescit ve özellikle iç kısımda çevre düzeniyle birlikte cam teras yapıldı. Bu cam teras müthiş bir doğa güzelliği sunmakta. Buraya gelen ziyaretçiler çok memnun ayrılıyor. Yerli ve yabancı turistleri bu eşsiz güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

Motosikletle Güneydoğu turuna çıkan Ahmet Salih Karağıcıoğlu, ziyarete açıldığını duyduktan sonra geldiği kaleye hayran kaldığını kaydetti.

Ziyaretçilerden Burçin Ege de kalenin yapısının çok ihtişamlı durduğunu, ziyaretçilerin mutlaka burayı görmesi gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TDV gönüllüleri, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Kur'an kurslarını ziyaret etti
Türkiye-Çin ilişkileri birbiri ardına yapılan ziyaretlerle derinleşiyor
TDV'nin Filistinlilere dağıtacağı kurban etleri 10 günde paketlenecek
Öğrencilere yaz tatilinde "dijital göbek bağlarını koparmaları" önerisi

Benzer haberler

Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi ziyarete açıldı

Depremlerde hasar gören Kahta Kalesi ziyarete açıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan acil durum hastanesinin inşaatının yüzde 85'i tamamlandı

Depremlerde zarar gören 159 yıllık cami yeniden ayağa kaldırılıyor

Depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'nın kolonlarında yeterince demir kullanılmamış

Depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'nın kolonlarında yeterince demir kullanılmamış
Dünya mirası Nemrut'u bayramda yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti

Dünya mirası Nemrut'u bayramda yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti
Kahramanmaraş'ın kıraç toprakları çilek üretimiyle canlanıyor

Kahramanmaraş'ın kıraç toprakları çilek üretimiyle canlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet