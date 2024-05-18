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Kültür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldikleri günden bugüne 169 müzeyi tamamen yenilediklerini, 61 müzeyi ilk kez ziyarete açtıklarını, 23 müzeyi yeni inşa edilen binalarda milletin hizmetine sunduklarını ifade etti.

Mustafa Hatipoğlu  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müzeler Günü paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 18 Mayıs Müzeler Günü'nü tebrik ettiğini, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm milleti bugün başlayan Müzeler Haftası münasebetiyle ülkenin kadim kültürünü yaşatan müzeleri ziyaret etmeye davet ettiğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına zenginlik katacak, bu alandaki çeşitliliğe katkı sağlayacak her türlü esere, projeye, çalışmaya sahip çıktık. 169 müzeyi tamamen yeniledik. 61 müzeyi ilk kez ziyarete açtık. 23 müzemizi yeni inşa edilen binalarında milletimizin hizmetine sunduk. 12 bin 138 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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