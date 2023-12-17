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Kültür

CRR'de "Şeb-i Arus" töreni gerçekleştirildi

Hezarfen San'at Topluluğu'nca Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Vakt-i Şerif Hayrola" adıyla "Şeb-i Arus Töreni" düzenlendi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
CRR'de "Şeb-i Arus" töreni gerçekleştirildi Fotoğraf: Berk Özkan/AA

İstanbul

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ilahi sevgiliye kavuşmasına işaret eden öldüğü gece, bu gecenin yıldönümlerinde yapılan Şebiarus etkinliğinin sanat yönetmenliğini Salih Bilgin, müzik direktörlüğünü Birol Yayla üstlendi.

Törende postnişin olarak Hüseyin Erek, neyzen başı olarak Salih Bilgin, kudümzen başı olarak Kamil Bilgin sahne aldı.

Konserin birinci bölümünde muhayyer kürdi ve kürdili hicazkar ilahiler, ikinci bölümde de Mevlevi Ayini ve Sema Töreni, Hisarbuselik Ayin-i Şerifi icra edildi.


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