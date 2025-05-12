Dolar
38.77
Euro
43.12
Altın
3,225.51
ETH/USDT
2,529.60
BTC/USDT
103,913.00
BIST 100
9,661.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde inşaat alanında meydana gelen göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe Beko oyuncuları Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali öncesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen medya günü etkinliğinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılıyor
logo
Kültür

Çocuk operası "Külkedisi"nin prömiyeri yapıldı

Çocuk operası "Külkedisi", Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde çocuk ve yetişkin sanatseverlerle buluştu.

Hilal Uştuk  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Çocuk operası "Külkedisi"nin prömiyeri yapıldı

İstanbul

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, eserin prömiyeri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gioacchino Rossini'nin bestelediği, Fransız yazar Charles Perrault'nun yazdığı "Külkedisi" masalından uyarlanarak Jacopo Ferretti tarafından librettosu yazılan eser, bu kez İDOB tarafından çocuk operası olarak sahnelendi.

Caner Akın'ın metin ve müzik düzenlemesini üstlendiği Külkedisi'ni, Nazlı İktu sahneye koydu. Dekor ve kostüm tasarımını Nilsu Baldan, ışık tasarımını Ahmet Defne, koreografisini Çiğdem Erkaya Öztürk'ün hazırladığı eserde, çocuk balesinin sorumlusu olarak da Çiğdem Ünal görev yaptı.

Eser, masalların dönüştürücü gücünü sahneye taşıyarak çocuklara ilham vermeyi, hayal gücünü beslemeyi ve yaşamın anlamını arama yolculuğuna sanat ile eşlik etmeyi amaçlıyor.

Prömiyerde "Alidoro-Anlatıcı" rolünde M.Tükel Acar, "Angelina" rolünde Esen Demirci, "Clorinda" rolünde Busegül Yalçın, "Tisbe" rolünde İpek Zehra Evre, "Don Ramiro" rolünde Fuat Kılıç Aslan, "Dandini" rolünde Talip Savranbaşı, "Don Magnifico" rolünde ise Erdem Sakarya yer aldı.

Eser 24 Mayıs'ta iki temsil ile yeniden Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 16 Mayıs'ta Ahmet Adnan Saygun'a saygı niteliğindeki "Saygun'a Saygı Konseri" ve 17 Mayıs'ta ise dünya prömiyeri yapacak "Gilgameş Operası" ile devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Terörsüz Türkiye" süreci kararlılıkla ilerliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: PKK'nın fesih kararının geleceğimiz için çok hayırlı olacağını düşünüyorum
DMM, "Anayasa değişikliğiyle özerk bir yönetimin sağlanacağı" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi
MİA Başkanı Köse: Terör örgütünün kararı, Türkiye'nin terörle mücadele serüveninde en önemli dönüm noktasıdır
Amasya'da 4,4 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem

Benzer haberler

Çocuk operası "Külkedisi"nin prömiyeri yapıldı

Çocuk operası "Külkedisi"nin prömiyeri yapıldı

Anadolu'dan dünyaya ulaşan başarı hikayesi: Leyla Gencer

"Gilgameş"in dünya prömiyeri 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet