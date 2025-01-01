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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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Kültür

Çin'de 2024'te sinema gişe hasılatı 5,82 milyar dolar oldu

Çin'de sinemalardaki gişe hasılatının 2024 yılında 42,5 milyar yuan (5,82 milyar dolar) olduğu bildirildi.

Emre Aytekin  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Çin'de 2024'te sinema gişe hasılatı 5,82 milyar dolar oldu

Pekin

Çin Film Akademisinin yayımladığı verilere göre, yıl boyunca 1 milyardan fazla bilet satılırken gişe hasılatı 42,5 milyar yuana ulaştı.

Yerli filmler, 33,4 milyar yuan (4,58 milyar dolar) gelirle toplam hasılatın yüzde 78,68'ini elde etti. Yıl içinde 79 film 100 milyon yuan (13,7 milyon dolar) hasılatı aşarken bunların 55'i yerli yapımlar oldu.

Çin'de 2024'te 4 bin 600 yeni sinema salonu hizmete girerken toplam perde sayısı 90 bin 968'e çıktı.

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