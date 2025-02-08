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Kültür

Bursa'da "Destanların Dansı" gösterisi sahnelendi

Bursa'da, sanat yönetmenliğini Serhat Turak'ın üstlendiği Türk destanlarının dans, gösteri ve görsel şovlarla anlatıldığı "Destanların Dansı" seyirciyle buluştu.

Fatma Nur Söğütlü  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Bursa'da "Destanların Dansı" gösterisi sahnelendi Fotoğraf: Fatma Nur Söğütlü/AA

Bursa

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe, Bursalı sanatseverler ilgi gösterdi.

Nuh Tufanı'ndan Dede Korkut'a, Orta Asya'dan Çanakkale Zaferi'ne, Dört Element'ten Nevruz'a, Sarı Gelin’den Tomris'e, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tarihin en görkemli destanları ve kahramanları sahneye taşındı.

Gösteride 40 kişilik dans grubu, geleneksel kostümleriyle renkli koreografiler sergiledi.

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