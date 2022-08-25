Dolar
18.17
Euro
18.17
Altın
1,763.71
ETH/USDT
1,707.00
BTC/USDT
21,701.00
BIST 100
3,124.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Bruce Willis'in son filmi sinemaseverlerle buluşuyor

Melik Fırat Yücel   | 25.08.2022
Bruce Willis'in son filmi sinemaseverlerle buluşuyor

Istanbul

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli 6 film vizyona girecek.

Bruce Willis ve Ashley Greene'nin başrollerini paylaştığı "Son Çıkmaz", peşine düşen adamlardan kurtulmaya ve kızını korumaya çalışan eski bir polis şefinin hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

Bill Lawrence'ın senaryosunu yazdığı filmde, Michael Sirow, Stacey Danger ve Massi Furlan gibi isimler de rol aldı.

Gerilim ve aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapımın yönetmenliğini Mike Burns üstlendi.

"İllüzyon"

Giga Agladze'nin yönetmenliğini üstlendiği "İllüzyon", hastalığı nedeniyle gerçek üstü bir hayal dünyasına dahil olan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor.

Gerilim, dram ve gizem unsurlarını barındıran Gürcistan yapımı filmin başrollerini Jim Sturgess, Andreja Pejic, Antonia Campbell-Hughes, Roger Ashton-Griffiths ve Billy Barratt paylaştı.

"After: Mutluluk"

Castille Landon'ın yönettiği; Josephine Langford ve Hero Fiennes Tiffin'in başrollerini paylaştığı "After: Mutluluk", ilişkilerinin dönüm noktasındaki iki gencin hikayesini işliyor.

"Alem-i Cin 3: Salgın"

Dilara Ilgaz, Bulut Genç, Ulukan Ağdaş, Naz Gedik ve Yaren Oktay'ın rol aldığı "Alem-i Cin 3: Salgın" adlı korku filmini Gökhan Arı yönetti.

Haftanın animasyon filmleri

Aina Jarvine ve Federico Milella'nın yönettiği "Periler Ülkesi" ile Murat Karahüseyinoğlu'nun filmi "Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence" filmleri ise animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından Etiyopya'daki gelişmelere ilişkin açıklama
MEB, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerinden dolayı hukuku süreç başlattı
İsrail Maslahatgüzarı, Türkiye ile ilişkilerde bir sonraki aşamaya geçildiğini söyledi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki
Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarıldı

Benzer haberler

Bruce Willis'in son filmi sinemaseverlerle buluşuyor

Bruce Willis'in son filmi sinemaseverlerle buluşuyor

Animasyon filmi 'Karagöz' gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

Saraybosna Film Festivali'nden TRT'ye 3 ödül

Gerçek dünyaya dönmeye çalışan mimarın hikayesi 'Koma' vizyonda

Gerçek dünyaya dönmeye çalışan mimarın hikayesi 'Koma' vizyonda
Mehmet Çağlar'ın "Varlık" isimli film projesi SFF'de tanıtıldı

Mehmet Çağlar'ın "Varlık" isimli film projesi SFF'de tanıtıldı
TRT, Saraybosna Film Festivali’ne bu yıl da iddialı yapımlarla katılıyor

TRT, Saraybosna Film Festivali’ne bu yıl da iddialı yapımlarla katılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet