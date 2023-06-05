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Kültür

Bosna Hersek'te "Srebrenitsa'dan Hikayeler" isimli sergi açıldı

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde "Srebrenitsa'dan Hikayeler" sergisi açıldı.

Ahmet Nurduhan  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Bosna Hersek'te "Srebrenitsa'dan Hikayeler" isimli sergi açıldı Fotoğraf: Ahmed Bešić/AA

Saraybosna

Tuzla'daki Gençlik Merkezinde, Potoçari Anıt Merkezince organize edilen sergi, ülkede 1992-1995'teki savaşta yaşanan Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden kişilerin hikayelerinin anlatıldığı fotoğraf ve videolardan oluşuyor.

Anıt merkezi görevlilerinden Ahmo Mehmedovic, "Sergi, video arşivleri ve kurbanlara ait eşyaların birleşiminden oluşuyor." dedi.

Tuzla'da 7 gün ziyaret edilebilecek serginin, sonrasında ise Prijedor, Mostar ve Saraybosna'da açılacağı kaydedildi.

Srebrenitsa soykırımı

Bosna Hersek'teki savaş sırasında Birleşmiş Milletlerin (BM) "güvenli bölge" ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e bağlı Sırp birliklerince işgal edildi.

İşgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Soykırımda katledilenlerin bir kısmının cesedine ise bugüne kadar hala ulaşılamadı.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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