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Kültür

Börtlüce Mağarası'nın turizme kazandırılması hedefleniyor

Manisa'nın Kula ilçesinde "Kula Salihli UNESCO Jeoparkı" sahasında yer alan Börtlüce Mağarası'nın bölge turizmine kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Kamil Altıparmak  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Börtlüce Mağarası'nın turizme kazandırılması hedefleniyor Fotoğraf: Kamil Altıparmak/AA

Manisa

Kırsal Börtlüce Mahallesi yakınlarında bulunan mağara, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekiplerince araştırılarak, haritası ve yapısı ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 27 metre yüksekliğinde ve yan kollarıyla birlikte toplam 575 metre uzunluğunda olduğu belirlenen mağaranın, fosil ve jeolojik miras olma özelliğinin bulunduğu belirlendi.

Jeopark Belediyeler Birliği uzmanı Mesul Kolbüken, AA muhabirine, mağaranın turizme ve bilime hizmet etmeye hazır olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerinin de mağarayı incelediğini aktardı.

Kolbüken, mağaranın bölgenin doğal güzelliklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Mağarada bir yürüyüş parkuru planlayıp doğal çevrenin tanıtımını hedefliyoruz. Bu süreç sonunda kırsal kalkınma sağlayarak yörede yaşayan vatandaşların turizm gelirinden faydalanmasını sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

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