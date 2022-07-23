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Kültür

Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 4. Bodrum Kaleiçi etkinlikleri kapsamında, "3 Tenor" konseri düzenlendi.

Ali Ballı   | 23.07.2022
Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen etkinlik Orkestra Şefi Serdar Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Gecede, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, aynı zamanda da Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Karahan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Efe Kışlalı ve İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Levent Gündüz sahne aldı.

Programda orkestranın ve solistlerin seslendirdiği eserler sanatseverler tarafından uzunca alkış aldı.

Konseri aralarında sanat, spor ve iş dünyasından kişilerin de olduğu çok sayıda kişi izledi.

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