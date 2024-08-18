Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,665.60
BTC/USDT
59,878.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Bitlis'teki Urartu kalesinde yeni buluntular ortaya çıkarıldı

Urartu Kralı 2. Rusa'nın 2 bin 300 rakımlı tepeye inşa ettirdiği Kef Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda 3 fil ayağı, çakmak taşı ve obsidiyen aletler ile seramik ve hayvan kemikleri gün yüzüne çıkarıldı.

Şener Toktaş  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Bitlis'teki Urartu kalesinde yeni buluntular ortaya çıkarıldı Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Urartular döneminde 2bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor.

Urartu Kralı 2. Rusa'nın Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepeye inşa ettirdiği 2 bin 700 yıllık kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun başkanlığında kazı çalışmaları yürütülüyor.

Geçen yıllarda fil ayakları, mutfak ve hizmet odalarının ortaya çıkarıldığı kalenin en büyük ve en yüksek konumundaki salonunda bu yıl 20 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda 3 fil ayağı, çakmak taşı, obsidiyen (cam kaya) aletler, seramikler ile hayvan kemiklerine rastlandı.

"Urartu döneminde bu kadar çok bazalt kullanılan tek kale"

Doç. Dr. Coşkun, AA muhabirine, bu yıl kazı çalışmalarını kalenin yukarı salon olarak adlandırılan bölümünde yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Kazılar sürdükçe yeni yapıların ortaya çıktığını anlatan Coşkun, "Urartu mavisi boyalara ve yine Urartuların kullandığı saray seramiklerine sıklıkla rastlıyoruz. Mutfak bölümünde öğütme taşlarına ve çok fazla hayvan kemiğine rastladık. Burada hayvan kesimi veya kurban töreni düzenlenmiş olabilir. Çakmak taşı ve obsidiyen aletler ile çok fazla seramik parçaları da çıkmakta." dedi.

Kalenin yapımında çok fazla bazalt taşının kullanıldığını belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Burası, Urartu döneminde bu kadar çok bazalt kullanılan tek kaledir. 2 bin 300 rakımda kazı çalışması yapıyoruz. Yüksek rakımda kazı çalışması yapılan yerlerden biri. Bizi zorlayan bir alanda çalışıyoruz. Kalemiz, Süphan Dağı'nın eteğinde yer alıyor. Muhtemelen Süphan Dağı'ndan getirdikleri bazalt taşıyla kale inşa etmişler. Kalede günlerce sürdüğü tahmin edilen büyük bir yangın yaşanmış. Salon bölümünü gün yüzüne çıkarırken yaklaşık 60-70 santimetrelik kül tabakasıyla karşılaştık. Bu yıl tespit ettiğimiz fil ayaklarının yıkılmış olanlarını tekrar ayağa kaldırarak hem turizme kazandırılmasını hem de kalemizin daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlayacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kariye Camisi cuma günleri ziyarete kapalı olacak
Orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
Bakan Göktaş: Ekiplerimiz yangından etkilenen 441 vatandaşımız için gereken psikososyal desteği sağladı
MSB, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları'nın görüntülerini paylaştı
Ankara'da Endonezya'nın bağımsızlığının 79. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi

Benzer haberler

Bitlis'teki Urartu kalesinde yeni buluntular ortaya çıkarıldı

Bitlis'teki Urartu kalesinde yeni buluntular ortaya çıkarıldı

Van Gölü'nün zemininden 1 milyon 950 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı

Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor

Van Gölü'ndeki kumsalda BESYO ve POMEM sınavlarına hazırlanıyorlar

Van Gölü'ndeki kumsalda BESYO ve POMEM sınavlarına hazırlanıyorlar
Perslerin Lidya'yı işgalinin önünü açan Thymbra Muharebesi'nin izleri bulundu

Perslerin Lidya'yı işgalinin önünü açan Thymbra Muharebesi'nin izleri bulundu
Paraşüt tutkunu kadınlar, Van Gölü semalarında süzüldü

Paraşüt tutkunu kadınlar, Van Gölü semalarında süzüldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet