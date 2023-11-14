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Kültür

"Birkaç Mısraymış Meğer" filmi 17 Kasım'da vizyona girecek

Senarist ve yapımcı Hüsamettin Elçi'nin "Birkaç Mısraymış Meğer" filmi, 17 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
"Birkaç Mısraymış Meğer" filmi 17 Kasım'da vizyona girecek

İstanbul

Filmin yapımcılığını üstlenen E Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, Seyit Taha Elçi ve Şermin Güven'in başrollerini paylaştığı film, iki genç insanın yaşadığı duygu dolu, platonik aşk hikayesini anlatıyor. Film, geçmişte yaşanan aşkların daha temiz ve duygu dolu olduğuna dikkati çekiyor.

Çekimleri Bursa'ya bağlı Tirilye Mahallesi'nde gerçekleşen yapımda Ahmet Fırat İçigen, İsmail Hakkı İnan ve Deniz Ceylan da rol aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elçi, filmi izleyen herkesin kendisinden, hatıralarından ve hayallerinden çok şey bulacağını belirterek, "Filmin müzik danışmanlığını üstlenen kıymetli sanatçı dostum Göksel Baktagir'e, filmde şarkılarımıza muhteşem yorumlarıyla duygu yükleyen Ayhan Aşan ve Nazire Savran'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki bu müzikler, Türk sanat müziğinde yeni Yeşilçam besteleri olarak yerini alacak. Ben bu filmde duygu insanlarına hitap etmek istedim. Mendilinizi almayı unutmayın." ifadelerini kullandı.

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