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Kültür

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çok sayıda etkinliğin ardından sona erdi.

Hilal Uştuk  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sona erdi

Istanbul

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11 ilde, 100 gün süren ve bu özelliği ile dünyanın en uzun süreli festivalleri arasında yer alan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin çıkış noktası olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, kültür sanat dünyasının önemli isimlerini ağırladı.

Güneydoğu Avrupa'nın ünlü müzisyenlerinden Dino Merlin, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sevilen eserlerini yorumladı.

240 yıllık tarihi ile dünyanın en köklü ve üretken topluluklarından Mariinski Orkestrası, Valery Gergiev yönetiminde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ünlü kemancı Tibor Varga'dan 4 yaşında aldığı keman eğitimiyle kariyerine başlayan Gilbert Varga yönetiminde AKM'de sahne aldı.

Geleneksel melodileri, elektro ve trip hop ile harmanlayan Tunuslu besteci, gitarist, solist Emel Mathlouthi ile Afrika'nın divası olarak bilinen Benin asıllı Anqelique Kidjo 5. Uluslararası İstanbul Halk Müzikleri Festivali'nde sanatseverlerle buluştu. Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca, Kubat ve Murat Dalkılıç "Aşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor" konserinde Eray İnal yönetimindeki senfoni orkestrasıyla sahneye çıktı.

Bengü, Simge, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Merve Özbey, İkilem, Gökhan Tepe, Berkay, Ziynet Sali, Ferhat Göçer, Göksel, Ebru Yaşar, Emre Altuğ, Manga ve Fatma Turgut Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nda, Bilal Sonses, Can Bonomo, Ceza, Ekin Uzunlar, Göksel, Kolpa ve Gripin ise AKM'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

Pazartesiden perşembeye hafta içi dört gün son dönemin beğenilen filmleri açık havada sunuldu. Pazar günleri, filmlerde rol alan sanatçıların katılımıyla yapılan özel gösterimlerde ise ziyaretçiler, sanatçılarla bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buldu.

Festivalin açılış konserini veren İstanbul Devlet Opera ve Balesi "La Bayadere" balesi ve "Faust" operasını, Mersin Devlet Opera ve Balesi "Damdaki Kemancı" müzikali ve Giuseppe Verdi'nin "Rigoletto" operasını, Samsun Devlet Opera ve Balesi ise "Carmen" balesini sahneledi.

Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi, festival kapsamında İstanbul Sinema Müzesi'nde açıldı. Sergide 40 yıl boyunca bir araya getirilen 600'den fazla parçaya yer verildi.

İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde Artı 700, Hat ve Kaligrafik Eğilimler, Osman Hamdi Bey ve Güzel Sanatlar Akademisi Hat Koleksiyonu sergileri, Akbank Sanat'ta Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat işbirliğiyle düzenlenen Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi, AKM Galeri'de Yüz'de Yüz Birlikte Var Olmak sergisi festival boyunca ziyarete açık kaldı. AKM Tiyaro Salonu'nda Refik Anadol'un "Rönesans Rüyaları" dijital sergisi, AKM bahçesinde ise "Bir Hayalin İnşası" dijital sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Anadolu Arifleri ve Alimleri Yazma Eser Sergisi, Birvaktile Sergisi, "Geleneği Korumak" Ebru, Minyatür, Hüsn'i Hat Unsurlarını Koruma Eylem Planı Çalıştayı ve geleneksel el sanatlarına yönelik birçok atölye çalışması Rami Kütüphanesi'nde yer aldı. Kütüphanede ayrıca çocuklar ve büyükler için eğlenceli workshoplar düzenlendi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri; 2 haftalık Beyoğlu Kültür Yolu Festivali maratonunun ardından 14 Ekim'de başlayan Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali ile devam ediyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ndeki yüzlerce etkinliğin detaylarına https://kulturyolufestivalleri.com/ adresinden ulaşılabilir.

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